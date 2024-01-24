Поразивший шесть «Брэдли» и два «Леопарда» боец рассказал подробности подвига

Личное мужество, героизм и отличная выучка позволили заместителю командира батальона по военно-политической работе Дмитрию Ковалеву не только отбить контратаку украинских националистов, но и отличиться в боях на Запорожском направлении. За успехи на передовой боец был награжден медалями Жукова и «За боевые отличия». Военнослужащий отметил, что в те минуты не думал о награде. Главным было - выполнить боевую задачу и не позволить противнику прорвать оборону.

«Это было контрнаступление ВСУ седьмого июня. На мои рубежи выехала 21 единица техники, шли колонной. Во главе машина разминирования. Когда они вышли на боевой марш, то их сразу зафиксировала разведка с беспилотников. Я принял решение открыть огонь из всех видов оружия. В их колонне я уничтожил шесть "Брэдли", два "Леопарда" и трал, оставил их в том месте пораженными. После чего противник отступил», - вспомнил Ковалев.

Для боевиков такой отпор стал полной неожиданностью, заверил замкомандира батальона по военно-политической работе. Бояться было некогда, добавил он, личный состав вспомнил все, чему обучался на полигонах и действовал слаженно и решительно.

«Они были уверены, что мы отойдем, бросим позиции, но не прошло. Это был безумно большой выброс адреналина и я не мог позволить себе сбежать. Меня не так воспитывали родители, не так на районе у нас было. Личный состав готовился к этому. В совокупности это дало возможность все отбить», - сказал Дмитрий.

Сам Дмитрий родом из Донецка. С самого начала боевых действий на юго-востоке Украины вступил в ряды народной милиции Донбасса. Говорит, что не мог поступить иначе, насмотревшись на зверства националистов. Сейчас он - офицер Вооруженных Сил Российской Федерации. Воспитывает молодое пополнение и своим примером показывает, как нужно защищать свою Родину.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.