На Купянском направлении танк Т-72Б3М уничтожил пулеметный расчет боевиков

Танкисты группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожают боевую технику и укрытую живую силу украинских боевиков, действуют в составе бронегрупп и оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Так, например, недавно на Купянском направлении разведчики выявили опорные пункты и пулеметный расчет националистов, замаскированный на холме. Врага обнаружили при помощи БПЛА.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипаж танка Т-72Б3М быстро выдвинулся на передний край обороны противника и прямой наводкой нанес мощный удар. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. После стрельбы танковый экипаж сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Работаем по разным целям - пулеметные расчеты, расчеты ПТУР, опорные пункты. Выезжаем и днем, и ночью. Огонь ведем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций», - говорит командир танкового взвода с позывным «Волк-61».

Т-72Б3М очень хорошо защищен от ударов противника. Военнослужащие часто прямо на передовой модернизируют танки, превращая их в ничем не пробиваемые машины.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.