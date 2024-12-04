В Зимбабве 57-летняя женщина голыми руками отбилась от льва

Жительница Зимбабве, 57-летняя Вайолет Мойо, отбилась от льва, напавшего на нее. О схватке женщины с животным сообщает Sunday News.

Вайолет Мойо вышла в поле рано утром, чтобы подготовиться к летнему посевному сезону, и услышала рев из-за спины. Она обернулась в момент, когда лев прыгнул на нее и сбил с ног. Женщина успела увернуться, не позволив хищнику вцепиться в ее шею.

Она рассказала, что инстинктивно схватила льва за горло и крепко держала, пока лев не потерял силы. Когда хищник прекратил активное сопротивление, она отпустила его, и тот убежал прочь.

В схватке Вайолет Мойо получила рваные раны на руках, лице и теле, ее госпитализировали. Для полного восстановления ей потребуется длительное пребывание в больнице.