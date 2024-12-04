Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

На Камчатке зафиксировали очередное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщило управление МЧС по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда составила 5,5», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр землетрясение находился в 168 км от города Петропавловск-Камчатский, в Кроноцком заливе. В некоторых районах сила сейсмособытия ощущалась на два балла. О жертвах и разрушениях информации нет.

Из-за того, что вблизи Камчатки находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит, этот регион довольно сейсмоопасен и землетрясения здесь случаются часто. Помимо этого, на Камчатском полуострове есть несколько сотен вулканов, среди которых есть как потухшие, так и действующие.