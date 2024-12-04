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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

В некоторых районах землетрясение ощущалось силой два балла, жертв и разрушений нет.
Анастасия Бобылева 2024-12-04 03:00:58
© Фото: Henning Kaiser dpa Globallookpress

На Камчатке зафиксировали очередное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщило управление МЧС по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда составила 5,5», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр землетрясение находился в 168 км от города Петропавловск-Камчатский, в Кроноцком заливе. В некоторых районах сила сейсмособытия ощущалась на два балла. О жертвах и разрушениях информации нет.

Из-за того, что вблизи Камчатки находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит, этот регион довольно сейсмоопасен и землетрясения здесь случаются часто. Помимо этого, на Камчатском полуострове есть несколько сотен вулканов, среди которых есть как потухшие, так и действующие.

#в стране и мире #Камчатский край #землетрясение
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