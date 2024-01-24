Разрушенные и восстановленные: 80 лет назад освободили Пушкин и Павловск

Игорь Александрович Волков родился в июле 1941-го. Как говорила мама - очень невовремя. Уже в сентябре его родной Павловск захватили фашисты, через год его вместе с мамой увезли в концлагерь. Домой он вернулся только в мае 1945-го - их дом был разрушен, как и весь город, вместе со знаменитыми дворцами.

«Павловск был разрушен, дворец был разрушен, население было небольшое - все было разрушено. Но обязательно верили, все ждали очень, что все восстановят, что все будет хорошо», - рассказывает он.

За 28 месяцев оккупации погибло больше 10 тысяч мирных жителей Павловска. В соседнем Пушкине - примерно столько же. Освобождения дождались всего 400 человек. Благодаря героизму красноармейцев 110-го стрелкового корпуса оба города были освобождены в один день.

«24 января 44 года решительным и смелым штурмом вместе с другими частями корпуса очистил от противника города Пушкин и Павловск. Они трое суток не спали и просто прорывали напролом, в ход шли даже саперные лопатки», - рассказывает Алена Намлиева.

Алена Намлиева - внучка Константина Владимировича Введенского, командира дивизии, взявшей Пушкин и Павловск. Благодаря обходному маневру нашим войскам удалось выгнать фашистов, избежав уличных боев - чтобы не пострадали величественные дворцовые ансамбли. Но освободители увидели лишь руины.

Фашисты содрали все золото со стен, рухнули перекрытия. То, что шедевр Франческо Растрелли все-таки смогли восстановить - настоящий подвиг советских реставраторов.

Разграбленная и сожженная императорская резиденция лишилась большинства знаменитых интерьеров, в том числе - легендарной Янтарной комнаты, которую не могут найти до сих пор. Но ее смогли восстановить - так же, как и весь дворцовый комплекс. Чудом удалось спасти символ Царского села - скульптуру «Девушка с кувшином», воспетую Пушкиным. Перед оккупацией ее успели спрятать - зарыли в землю.

«Вырывалась яма, укладывался настил, укладывали туда скульптуру, подручным материалом ее закрывали. Засыпали землю и укладывали дерн, траву, чтобы место захоронения было скрыто», - рассказывает замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское село» Ираида Ботт.

Уникальные предметы, свидетели оккупации, представлены на экспозиции, которая открылась к 80-летней годовщине освобождения Пушкина. Самый трогательный экспонат - футляр XVIII века, который барышни брали на балы, чтобы делать записи об очередности танцев. Одну надпись оставили хранители дворцового комплекса - сразу после его освобождения.

«У них была надежда, что довоенная жизнь, то великолепие, которое дворцы имели до войны, - оно вернется», - говорит начальник военно-исторического отдела ГМЗ «Царское село» Дмитрий Клочков.

И благодаря их труду и самоотверженности это удалось сделать.