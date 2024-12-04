На Камчатке мужчина вызвал скорую и запер медиков в квартире

В Петропавловске-Камчатском начали расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы двух женщин-медиков. Как сообщает прокуратура Камчатского края, 44-летний мужчина подозревается в том, что запер врачей скорой помощи в квартире и удерживал их там.

В своем телеграм-канале ведомство пишет, что вечером 2 декабря 2024 года двое мужчин вызвали скорую помощь, так как одному из них стало плохо. Когда медики прибыли, подозреваемый запер дверь в комнату, где они находились, и удерживал их там, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова.

Женщины смогли сообщить о произошедшем своим коллегам, которые вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили их и задержали злоумышленника. По данным СУ СК России по Камчатскому краю, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.