МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке мужчина вызвал скорую и запер медиков в квартире

По имеющейся информации, 44-летний мужчина вызвал скорую помощь, а когда медики приехали, начал угрожать им предметом, похожим на пистолет, и запер в комнате.
Анастасия Бобылева 2024-12-04 02:37:20
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Петропавловске-Камчатском начали расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы двух женщин-медиков. Как сообщает прокуратура Камчатского края, 44-летний мужчина подозревается в том, что запер врачей скорой помощи в квартире и удерживал их там.

В своем телеграм-канале ведомство пишет, что вечером 2 декабря 2024 года двое мужчин вызвали скорую помощь, так как одному из них стало плохо. Когда медики прибыли, подозреваемый запер дверь в комнату, где они находились, и удерживал их там, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова.

Женщины смогли сообщить о произошедшем своим коллегам, которые вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители освободили их и задержали злоумышленника. По данным СУ СК России по Камчатскому краю, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

#в стране и мире #Камчатский край #Скорая помощь #незаконное лишение свободы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 