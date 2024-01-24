Самой красивой японкой признали 26-летнюю уроженку Украины

Победа модели украинского происхождения Каролины Шиино на конкурсе «Мисс Япония-2024» вызвала споры в социальных сетях среди японских пользователей, которых удивляет, что Каролина даже наполовину не японка. Об этом сообщает британская газета Independent.

«Мне приходилось сталкиваться с барьерами, которые часто мешают мне быть принятой как японка, поэтому я преисполнена благодарности за то, что на этом конкурсе меня признали японкой», - приводит издание слова победительницы.

Каролина проживает в Японии с пяти лет, с тех пор как ее мать-украинка вышла замуж за японца, и имеет японское гражданство. Сама Каролина считает себя японкой «по речи и по уму». Тем не менее в социальных сетях задаются вопросами о ее победе, сомневаясь, может ли человек не японского происхождения носить титул подобный титул.

Японские интернет-пользователи среди прочего предполагают, что победа модели связана с геополитической ситуацией в мире, и «если бы она была русской, то не победила бы». Организаторы же с удовлетворением отмечают, что японская красота заключается не во внешности, а «в сердце».