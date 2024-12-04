МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Благовещенска рассказал о состоянии сына, упавшего в яму с ледяной водой

Найти пропавшего мальчика родителям удалось с помощью приложения с геолокацией.
Алексей Курильченко 2024-12-04 18:08:30
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

В Благовещенске школьник провалился в яму с ледяной водой, направлявшись в школу. Спасти ребенка смог его отец - мальчик пробыл в воде 45 минут и сильно замерз. По словам отца, ямой глубиной около полутора метров была старая ливневка, которую никто не заделал.

Родители узнали о происшествии с помощью приложения с геолокацией - в нужное время метка сына находилась далеко от школы. После этого родители отправились на поиска мальчика.

«Я позвонил в школу, учительнице. Она ответила: "Ребенка нет в школе"... Мы вышли с женой на улицу искать. Нашли его в этой яме. Жена первая увидела, не смогла его вытащить, вытащил я», - рассказал отец телеканалу «360».

Замерзшего ребенка отнесли домой и согрели, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего родители обратились в правоохранительные органы. Региональный Следственный комитет заявил о проведении проверки и оценке действий городских властей.

#в стране и мире #благовещенск #школьник #Яма
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 