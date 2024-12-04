Житель Благовещенска рассказал о состоянии сына, упавшего в яму с ледяной водой

В Благовещенске школьник провалился в яму с ледяной водой, направлявшись в школу. Спасти ребенка смог его отец - мальчик пробыл в воде 45 минут и сильно замерз. По словам отца, ямой глубиной около полутора метров была старая ливневка, которую никто не заделал.

Родители узнали о происшествии с помощью приложения с геолокацией - в нужное время метка сына находилась далеко от школы. После этого родители отправились на поиска мальчика.

«Я позвонил в школу, учительнице. Она ответила: "Ребенка нет в школе"... Мы вышли с женой на улицу искать. Нашли его в этой яме. Жена первая увидела, не смогла его вытащить, вытащил я», - рассказал отец телеканалу «360».

Замерзшего ребенка отнесли домой и согрели, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего родители обратились в правоохранительные органы. Региональный Следственный комитет заявил о проведении проверки и оценке действий городских властей.