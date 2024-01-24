Неизвестный мужчина ранил полицейского ножом на западе Москвы

На западе Москвы неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского, нарушитель успел нанести удар и скрыться с места преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«По предварительным данным, на ул. Бобруйская мужчина в ответ на законные требования сотрудника правоохранительного органа напал на него и применил нож, нанеся им удар», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Нападение произошло сегодня, 24 января. По итогу полицейский был доставлен в столичную больницу, ему потребовалась медицинская помощь, передает Life.

К данному моменту Следственным комитетом (СК РФ) было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Сотрудниками СК было осмотрено место нападения, ведутся действия по поиску преступника и установлению его личности. Дело находится на контроле московской прокуратуры.