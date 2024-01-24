Врач Тарасова рассказала о вреде прививки от кори после 8-го месяца беременности

Педиатр, аллерголог-иммунолог Ольга Тарасова в беседе со «Звездой» рассказала о вакцинации детей и беременных женщин от кори.

Специалист отметила, что для того, чтобы была возможность заразиться этой опасной инфекцией, у человека должно произойти снижение иммунитета.

В частности, особенно опасен первый триместр у женщин в положении. Причем речь идет об опасности для будущей мамы.

«Что такое плод, будущий ребенок? Это инородный предмет, если говорить грубо. Иммунная система пытается от него избавиться, поэтому женщина именно в первый триместр беременности угрожаема по присоединению вирусной инфекции в большом объеме», - рассказала Тарасова.

Поэтому до восьми месяцев беременности можно говорить о вакцинации, если вдруг женщина на фоне сниженного иммунитета из-за беременности заболевает корью.

«После восьми месяцев у нас уже (вакцинация. - Прим. ред.) может иметь тератогенный эффект на плод, это, конечно, нежелательно», - добавила врач.

Она также объяснила, когда в соответствии с национальным календарем прививок следует вакцинировать ребенка.

«Мы должны с вами вакцинироваться в 12-15 месяцев, у малышей потому что в возрасте после 12 месяцев уже материнских антител нет... Потом должна быть вакцинация в 6 лет перед поступлением в школу», - рассказала Тарасова.

По ее словам, у подростков 15-17 лет врач смотрит на уровень антител, проводится анализ на коревые антитела. Если у организма все еще есть защита, от третьей дозы вакцины можно отказаться.