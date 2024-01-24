У Краснодара произошло землетрясение, жители Кубани ощутили подземные толчки

В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«В районе Краснодара, Горячего Ключа и Северского района 24 января произошло сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера», - говорится в сообщении.

Как уточняется, толчки почувствовали жители Кубани. В частности, в соцсетях появились видео с раскачивающимися в квартирах люстрами. По данным местных пабликов, в центре Краснодара некоторые организации эвакуировали на улицу своих сотрудников.

В экстренных службах уточнили, что в результате землетрясения никто не пострадал, объекты инфраструктуры работают штатно.

Жителей Кубани призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.