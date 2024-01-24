МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У Краснодара произошло землетрясение, жители Кубани ощутили подземные толчки

По данным местных пабликов, в центре города некоторые организации эвакуировали на улицу своих сотрудников.
Анна Назайкина 2024-01-24 16:38:01
© Фото: tipichkras, Telegram © Видео: tipichkras, Telegram

В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«В районе Краснодара, Горячего Ключа и Северского района 24 января произошло сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера», - говорится в сообщении.

Как уточняется, толчки почувствовали жители Кубани. В частности, в соцсетях появились видео с раскачивающимися в квартирах люстрами. По данным местных пабликов, в центре Краснодара некоторые организации эвакуировали на улицу своих сотрудников.

В экстренных службах уточнили, что в результате землетрясения никто не пострадал, объекты инфраструктуры работают штатно.

Жителей Кубани призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

#в стране и мире #землетрясение #Кубань #Краснодар
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»