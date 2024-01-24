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Суд отправил в психлечебницу захватчика продавщиц цветочного магазина в Москве

Уголовное дело в отношении второго участника выделили в отдельное производство.
Владимир Рубанов 2024-01-24 16:13:01
© Фото: moscowproc, Telegram

Таганский суд Москвы отправил на принудительное лечение 42-летнего мужчину, который 17 февраля 2023 года захватил в заложники людей в цветочном магазине. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Тогда к киоску на Таганской улице подъехали на бронированном автомобиле двое мужчин и ворвались внутрь. Там они удерживали двух продавщиц, угрожая им оружием и взрывным устройством, которого у них не было. Потом одной из женщин удалось сбежать.

Подсудимый требовал пять миллионов долларов и возможности вылететь за границу. Кроме того, когда силовики проводили операцию по освобождению продавщицы, он стрелял из травматического пистолета в полицейского, тот был ранен.

Мужчину судили по нескольким статьям. Эксперты пришли к выводу, что он страдает психическим расстройством, не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий и не может руководить ими.

Уголовное дело в отношении второго захватчика выделили в отдельное производство. Кроме переделанного под боевые патроны пистолета ИЖ-79-8 без номера с глушителем, у них нашли тайник в Клинском районе Московской области. Там они хранили 12 патронов к пистолету в двух магазинах и 39 патронов к автомату АК-74.

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