ФТС передала Минобороны в 2023 году конфискованные товары на 540 млн рублей

Таможенные органы в прошлом году передали на нужды Министерства обороны РФ конфискованные товары на сумму 540,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о передаче российскому оборонному ведомству имущества по различным товарным позициям, среди которых - автомобильная техника, стройматериалы, амуниция, табачные изделия, технические и дезинфицирующие средства. В перечне также имеются одежда и обувь.

Кроме того, на безвозмездной основе таможенники передали в органы соцзащиты, медицинские учреждения и образовательные заведения, а также Народному фронту санитарно-гигиенические изделия, продукты, горючее, игрушки. Стоимость переданного имущества составляет 97,6 миллиона рублей.

В декабре сообщалось, что российские таможенники передали на нужды спецоперации конфискованные товары на 520 миллионов рублей в 2023 году. Закон о передаче конфиската на нужды операции по защите Донбасса был подписан в июне.