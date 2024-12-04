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МИД РФ удивила реакция Филиппин на пребывание подводной лодки РФ

Представитель МИД РФ отметила, что такая реакция - итог усилий западных стран по «демонизации» России.
Таисия Кваша 2024-12-04 16:05:37
© Фото: Vladimir Baranov Globallook Press Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия удивлена реакцией президента Филиппин на проход российской подводной лодки.

«Честно говоря, эта реакция нас удивила» - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила о статье 58 Конвенции ООН по морскому праву, в которой говорится о свободе судоходства в исключительной экономической зоне всех стран.

«В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права», - отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что такая реакция властей Филиппин - это итог усилий стран Запада и СМИ по «демонизации» России и навязыванию агрессивной политики против страны. Она призвала Манилу не поддаваться пропаганде русофобии и антироссийским настроениям.

Ранее, 2 декабря, власти Филиппин выразили обеспокоенность по поводу присутствия российской подводной лодки «Уфа» в водах Южно-Китайского моря. Они отметили, что любое проникновение в экономическую зону страны вызывает большую тревогу.

#в стране и мире #подводная лодка #Мария Захарова #МИД РФ #Филиппины
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