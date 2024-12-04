МИД РФ удивила реакция Филиппин на пребывание подводной лодки РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия удивлена реакцией президента Филиппин на проход российской подводной лодки.

«Честно говоря, эта реакция нас удивила» - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила о статье 58 Конвенции ООН по морскому праву, в которой говорится о свободе судоходства в исключительной экономической зоне всех стран.

«В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права», - отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что такая реакция властей Филиппин - это итог усилий стран Запада и СМИ по «демонизации» России и навязыванию агрессивной политики против страны. Она призвала Манилу не поддаваться пропаганде русофобии и антироссийским настроениям.

Ранее, 2 декабря, власти Филиппин выразили обеспокоенность по поводу присутствия российской подводной лодки «Уфа» в водах Южно-Китайского моря. Они отметили, что любое проникновение в экономическую зону страны вызывает большую тревогу.