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В Марокко таксисты избили супружескую пару из РФ

Правоохранительные органы задержали местных таксистов, дело передано в суд.
Таисия Кваша 2024-12-04 15:16:19
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В Касабланке таксисты избили российского бизнесмена и его жену. Инцидент произошел возле отеля, в котором жила пара.

Посольство РФ в Марокко раскрыло «Звезде» подробности конфликта.

«В Касабланке произошел конфликт между местными таксистами и российским бизнесменом, приехавшего в Королевство для проведения деловых переговоров. Правоохранительные органы страны оперативно арестовали зачинщиков инцидента из числа марокканцев, дело передано в суд. Бизнесмен вернулся на родину», - заявили в диппредставительстве.

Как ранее писал Mash, конфликт якобы начался из-за того, что пара отказалась от услуг, так как уже заказала такси через приложение, а также потому что зачинщики драки услышали русскую речь.

Посольство РФ в Рабате и консульство в Касабланке внимательно продолжают следить за дальнейшим развитием ситуации.

#Марокко #наш эксклюзив #инцидент #Посольство РФ #таксисты #российский бизнесмен
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