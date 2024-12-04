В Марокко таксисты избили супружескую пару из РФ

В Касабланке таксисты избили российского бизнесмена и его жену. Инцидент произошел возле отеля, в котором жила пара.

Посольство РФ в Марокко раскрыло «Звезде» подробности конфликта.

«В Касабланке произошел конфликт между местными таксистами и российским бизнесменом, приехавшего в Королевство для проведения деловых переговоров. Правоохранительные органы страны оперативно арестовали зачинщиков инцидента из числа марокканцев, дело передано в суд. Бизнесмен вернулся на родину», - заявили в диппредставительстве.

Как ранее писал Mash, конфликт якобы начался из-за того, что пара отказалась от услуг, так как уже заказала такси через приложение, а также потому что зачинщики драки услышали русскую речь.



Посольство РФ в Рабате и консульство в Касабланке внимательно продолжают следить за дальнейшим развитием ситуации.