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Путин уволил замглавы Росфинмониторинга Короткого

Кто назначен на эту должность, пока не сообщается.
Владимир Рубанов 2024-01-24 14:44:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Текст этого документа появился на портале официального опубликования правовых актов. Он вступает в силу со дня подписания.

Короткий работал в Федеральной службе по финансовому мониторингу с 2002 года. В 2012-м он стал первым заместителем директора Росфинмониторинга. С 1978 по 1994 год служил в органах госбезопасности, а потом в налоговой полиции. Имеет специальное звание генерал-майора налоговой полиции.

Кто назначен на эту должность, пока не сообщается.

#Владимир Путин #отставка #росфинмониторинг #указ #Федеральная служба по финансовому мониторингу
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