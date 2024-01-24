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Москвичка заказала убийство сына, но получила фейковые фото тела от полиции

Исполнитель не стал совершать преступление и обратился в полицию.
Анна Назайкина 2024-01-24 12:58:01
© Фото: Global Look Press

Жительница Москвы заказала убийство собственного сына, однако преступление удалось предотвратить, сообщает столичный СК.

Как утверждается, москвичка и ее знакомая решились на это из-за плохих отношений и конфликта, связанного с материальными благами.

Женщина попросила подругу найти человека, который сможет убить ее сына за миллион рублей. Соучастницы требовали от него совершить убийство, используя огнестрельное оружие.

«Мужчина не стал совершать особо тяжкое преступление и своевременно обратился в правоохранительные органы», - говорится в сообщении Следственного комитета.

После этого полиция инсценировала убийство. Они подготовили фото «убитого» с гримом, чтобы все выглядело так, будто его застрелили, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Когда заказчица убийства получила подтверждение, что ее сын убит, она передала деньги исполнителю.

Женщину задержали, материалы дела были переданы в следственные органы.

#Москва #полиция #СК #Заказное убийство
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