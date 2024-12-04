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Комбат ВС РФ: нацбаты выступают в роли заградотрядов для ВСУ под Курском

Отмечено, что у противника на этом направлении заканчиваются советские патроны калибра 5.45, и он переходит на натовский калибр 5.56.
Владислав Кустов 2024-12-04 11:37:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир мотострелкового батальона с позывным Странник сообщил корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову, что в Курской области батальон «Кракен»* выступает в роли заградотряда для линейных подразделений ВСУ. 

«Здесь воюет батальон "Кракен"*, который, как сказали военнопленные, их не выпускает. Заградотрядами идут. Возможно там наемники есть. Достаточное количество иностранного оружия. Военнопленный признался, что у них заканчивается калибр 5.45 и их переводят на калибр 5.56», - сообщил командир мотострелкового батальона Странник.

Кроме этого, корреспондент показал работу российского пункта управления огнем. Он принадлежит военнослужащим ВДВ из Крыма. Интенсивность работы такая, что позывные из радиостанции порой сливаются в белый шум. Но это так кажется только со стороны. Каждый здесь знает свой участок ответственности. И хотя бойцы на огневых позициях будто общаются с одним командиром по его позывному, на самом деле у него несколько помощников. А по-другому никак.

Позывной один, а люди на радиостанции меняются. Потому что нужно и днем и ночью на пульте управления огнем быть максимально сконцентрированным. А командиры тоже должны отдыхать.

На экране видно вражеского разведчика, которого снимает дрон. Черные точки - боевики ВСУ, которые пытаются укрыться от огня.

«С продвижением наших подразделений десантно-штурмовых, парашютно-десантных мы также перемещаем огневые позиции. Готовим своевременно, занимаем и помогаем нашей пехоте продвигаться вперед», - рассказал начальник штаба артдивизиона с позывным Эксперт.

Не замолкают орудия на всей линии соприкосновения в Курском приграничье. Вот БМП 4-ого батальона 352-ого мотострелкового полка поддерживает штурм. На одной из укрепленных позиций наши мотострелки берут двоих боевиков в плен.

«Это несколько дней планировалось. Потом группы были созданы. Оперативно. Пулеметчик хорошо работал. Эффект неожиданности сработал. Начали сдаваться. Или просто воевать боятся», - командир мотострелковой роты», - поделился командир мотострелковой роты с позывным Сладкий.

В том бою мотострелки 352-ого полка захватили трофеи, по которым можно географию Европы изучать. Есть и немецкая граната и натовская штурмовая винтовка МК 556А2 калибра 5.56.

Причем говорят наши командиры, похоже скоро ВСУ придется просить еще больше западного вооружения.

Военнопленный из 41-ой бригады ВСУ, боевики которой еще летом 2023 после провала контрнаступления киевского режима жаловались западным СМИ, что на базах НАТО их подготовили плохо, рассказал как проходили тренировки.

«Нас тренировали сначала в Верхивки неделю, потом в Ольговку - рядом город перевели. Где-то две недели там и потом отправили в Британию где-то на месяц», - рассказал военнопленный ВСУ.

А сейчас возможно о том же свидетельствует цифры, которые сообщает наше Министерство обороны. Потери украинских формирований в курском приграничье уже приближаются к 38 000 боевиков.

Ранее пленный военный ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область. Командование держало подчиненных в неведении, и только на позициях украинские военные узнали, что находятся в российском регионе.

*нацбатальон «Кракен» - террористическая организация, запрещена на территории РФ

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#мотострелки #Курская область #радиостанция #наш эксклюзив #нацбаты #трофейное оружие #крымские десантники
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