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Глава МИД Молдавии ушел в отставку

Он занимал пост министра иностранных дел на протяжении двух с половиной лет.
Ирина Егорова 2024-01-24 10:48:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску объявил о своей отставке. Он занимал пост министра иностранных дел на протяжении двух с половиной лет.

«За эти два с половиной года нам удалось достичь ряда фундаментальных целей для нашей страны, я хочу объявить, что принял решение уйти в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел Молдовы», - цитирует его IPN.

В качестве результата своей работы Попеску назвал вывод страны на динамичный этап и обеспечение присутствия Молдовы на международной карте.

Он возглавлял молдавское внешнеполитическое ведомство с 2021 года. Предполагается, что новым министром иностранных дел может стать нынешний вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

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