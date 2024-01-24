Глава МИД Молдавии ушел в отставку

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску объявил о своей отставке. Он занимал пост министра иностранных дел на протяжении двух с половиной лет.

«За эти два с половиной года нам удалось достичь ряда фундаментальных целей для нашей страны, я хочу объявить, что принял решение уйти в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел Молдовы», - цитирует его IPN.

В качестве результата своей работы Попеску назвал вывод страны на динамичный этап и обеспечение присутствия Молдовы на международной карте.

Он возглавлял молдавское внешнеполитическое ведомство с 2021 года. Предполагается, что новым министром иностранных дел может стать нынешний вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.