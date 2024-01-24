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В порту Петербурга среди мешков с кофе обнаружена партия кокаина на 13 млрд руб.

Таможенники просканировали контейнер, прибывший из бельгийского Антверпена. Там находились прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком.
Анна Назайкина 2024-01-24 10:39:01
© Фото: ФТС России

Партию кокаина, общая стоимость которой составила 13 миллиардов рублей, перехватили таможенники и сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ФТС.

Уточняется, что контрабанду удалось пресечь на территории Большого порта. В общей сложности у злоумышленников изъяли более 1 200 килограммов запрещенных веществ.

«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», - говорится в сообщении.

После обнаружения подозрительных брикетов была проведена экспертиза, которая подтвердила, что белый порошок внутри - это кокаин.

Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

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