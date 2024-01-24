Татьяна Шевцова исполнила мечту девочек из Москвы в рамках акции «Елка желаний»

Исполнились новогодние мечты еще двух детей - сестер из Москвы Арины и Полины. В этом помогла замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». На открытке девочки написали, что мечтают побывать в настоящей художественной галерее.

«Я приглашаю посетить галерею Студии военных художников имени Грекова, которая находится в парке "Патриот", а также совершить удивительную интересную экскурсию в нашем музейно-храмовом комплексе ВС РФ», - сказала Татьяна Шевцова.

Девочки вместе с мамой отправились в павильон Студии военных художников имени Грекова в парке «Патриот». Там гостям показали произведения живописи, графики и скульптуры, посвященные значительным событиям в истории нашей армии.

Затем сотрудница студии провела для сестер мастер-класс. Под ее руководством Полина создала мозаику в форме елочной игрушки, а Арина лепила фигурки из глины. После урока мама девочек рассказала, что они обе увлекаются изобразительным искусством и визит в Студию имени Грекова стал для них новым стимулом для творчества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.