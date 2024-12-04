ПСБ провел семинар по сопровождению ГОЗ для работников ОПК на Урале

Банк ПСБ организовал в Екатеринбурге профильный семинар по работе с нововведениями и изменениями, связанными с обслуживанием гособоронзаказа. Новые знания получили специалисты более ста ведущих предприятий ОПК Урала - бухгалтеры, финансисты и юристы. Скорость производства, в том числе, вооружения и техники, зависит не только от работы цехов, но и от того, насколько быстро предприятие закупает все необходимое для выпуска продукции. Кроме того, регулярно меняется законодательство - эти темы тоже являются частью программы семинаров.

«Гособоронзаказ - это живой процесс, динамически развивающийся. Мы проводим обучающие мероприятия для специалистов ОПК, на которых мы рассказываем о современных тенденциях развития ГОЗ - а также разбираем те кейсы, которые вызывают затруднения при проведении платежей наших клиентов. Мы будем проводить семинары и в следующем году. А те вопросы, которые вызывают наибольший резонанс мы выносим на рабочие группы, экспертные советы в государственных органах», - заявила вице-президент - заместитель руководителя блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Елена Мошковская.

ПСБ, как опорный банк для предприятий ОПК, за этот год провел больше 30 таких семинаров во всех федеральных округах, в том числе для представителей отрасли из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всего с начала года обучение прошли более полутора тысяч специалистов ОПК. Отстроенная синхронная работа банка и предприятий - еще один фактор, влияющий на выполнение гособоронзаказа, объемы которого постоянно увеличиваются.

«Для этих целей у нас выстроены процессы и доработаны программным обеспечением, чтобы даже несмотря на какие-то внешние воздействия мы смогли обеспечить непрерывное сопровождение гособоронзаказа. У нас организованно пять региональных расчетных центров, в тех регионах России, которые позволяют перекрыть все часовые пояса Российской Федерации», - заявила Мошковская.

Для увеличения скорости проведения расчетов в рамках гособоронзаказа ПСБ сейчас разрабатывает систему электронных контрактов. Сейчас почти 100% клиентов обслуживаются дистанционно.