Две вышки сотовой связи сдуло на острове Попова во Владивостоке

Сильный штормовой ветер, который властвует во Владивостоке, повалил две вышки мобильной связи - на острове Попова и улице Нейбута, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Власти совместно с операторами сотовой связи приняли решение об установке временной мобильной вышки. Ее доставят по паромной переправе, как только погодные условия станут более благоприятными. Жители острова Попова остались без связи на некоторое время. Во время обрушения никто не пострадал.

На кадрах видно поваленные металлические конструкции, перепутанные и оборванные провода и слышны сильные порывы ветра.

Также повреждены кровли, фасады, ветер даже оторвал балконную раму у дома по адресу улица Станюковича, 54г. Порывами ветра сорвало карниз.

В столице Приморья введен режим повышенной готовности по причине сильного ветра. На дорогах Владивостока сохранится гололедица. Ветер достигает 17-22 м/с, с порывами до 24 м/с. Все коммунальные, дежурно-диспетчерские службы администрации города находятся в режиме повышенной готовности.