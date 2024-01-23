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Ведущий онкологический центр в США обвинили в фабрикации исследований

В Институте рака Дана-Фарбер в Бостоне начата внутренняя проверка из-за обнаружения в научных работах манипуляций медицинскими данными.
Ирина Егорова 2024-01-23 08:53:01
© Фото: Ken Ross, Xinhua, Global Look Press

Более чем в 50 научных работах ведущего онкологического центра в США - Института рака Дана-Фарбер в Бостоне - отмечены манипуляции медицинскими данными. Центр отзовет часть своих научных работ, отмечает NYT.

В институте начали внутреннюю проверку 58 работ, после того как британский молекулярный биолог Дэвид Шолто обнаружил в исследованиях ряда авторитетных врачей манипулирование данными. 

Главными замечаниями биолога стали растянутые изображения, которые либо затемнены или склеены, либо просто были скопированы или повернуты, что «наводит на мысль о преднамеренных попытках ввести читателей в заблуждение». Например, в одном исследовании Шолто обнаружил, что изображение мышей из первого дня эксперимента снова появилось в результатах на 16-й день, в другой части эксперимента.

Газета считает, что подобные ошибки связаны с развитием инструментов искусственного интеллекта, при помощи которых можно оперативно выявлять подозрительные изображения.

Среди публикаций, которые вызывают вопросы, научные труды исполнительного директора Dana-Farber доктора Лори Глимчер и главного операционного директора доктора Уильяма Хана. На данный момент, как пишет газета, институт запросил отзыв шести рукописей, а также выявил еще 31 рукопись, нуждающуюся в исправлениях. 

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