Вокалист Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге умер музыкант, гитарист, лидер и автор текстов группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Певца не стало на 52-м году жизни, о трагедии рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал Рейн в своем Telegram-канале.

Группа Markscheider Kunst образовалась в 1992 году в Санкт-Петербурге. Изначально коллектив выступал в стиле рокабилли, потом в его репертуаре появились композиции с элементами блюза, латино, ямайскими и этническими мотивами. Во многом Markscheider Kunst были первопроходцами на российской рок-сцене, пишет «360». Песни группы звучали в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе - 2» и других.