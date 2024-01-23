МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вокалист Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Петербурге

О причинах смерти музыканта Сергея Ефременко не сообщается, он умер на 52-м году жизни.
Ян Брацкий 2024-01-23 08:22:01
© Фото: Сергей Ефременко, VK

В Санкт-Петербурге умер музыкант, гитарист, лидер и автор текстов группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Певца не стало на 52-м году жизни, о трагедии рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал Рейн в своем Telegram-канале.

Группа Markscheider Kunst образовалась в 1992 году в Санкт-Петербурге. Изначально коллектив выступал в стиле рокабилли, потом в его репертуаре появились композиции с элементами блюза, латино, ямайскими  и этническими мотивами. Во многом Markscheider Kunst были первопроходцами на российской рок-сцене, пишет «360». Песни группы звучали в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе - 2» и других.

#Санкт-Петербург #музыкант #Сергей Ефременко #Markscheider Kunst
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»