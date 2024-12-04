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Президентом Намибии впервые в истории стала женщина

За Нетумбо Нанди-Ндаитву проголосовали 57% избирателей, она участвовала в выборах как кандидат от правящей партии страны.
Анастасия Бобылева 2024-12-04 00:20:15
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-президентом в истории страны по итогам выборов, которые состоялись 27 ноября. Об этом сообщила избирательная комиссия после подсчета голосов.

Нанди-Ндаитва участвовала в выборах как кандидат от правящей партии «СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии». За нее проголосовали 57% избирателей, пишет газета Namibian.

Всего в выборах участвовали 15 кандидатов. Оппозиционные партии готовятся оспорить результаты в суде, их аргументы - недостаточная прозрачность и технические проблемы на выборах.

#в стране и мире #Выборы #Африка #Намибия
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