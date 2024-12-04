Президентом Намибии впервые в истории стала женщина

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-президентом в истории страны по итогам выборов, которые состоялись 27 ноября. Об этом сообщила избирательная комиссия после подсчета голосов.

Нанди-Ндаитва участвовала в выборах как кандидат от правящей партии «СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии». За нее проголосовали 57% избирателей, пишет газета Namibian.

Всего в выборах участвовали 15 кандидатов. Оппозиционные партии готовятся оспорить результаты в суде, их аргументы - недостаточная прозрачность и технические проблемы на выборах.