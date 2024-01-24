Нулевая видимость и метель: непогода обрушилась на Южно-Сахалинск и Петербург

Метель рекой стелется по взлетно-посадочной полосе аэропорта Южно-Сахалинска. Снегоуборочная техника за стихией явно не успевает. Нулевая видимость и порывы ветра до 30 метров в секунду частично парализовали работу воздушной гавани. Часть областных трасс пришлось закрыть. Из снежного плена автомобилисты выбираются небольшими колоннами в сопровождении ГИБДД.

Циклоны с Южного моря и Тихого океана в это время года для жителей Сахалина - дело привычное. Капризный муссонный климат - конечно, не повод оставаться дома.

Только вот на этот раз метель планирует задержаться в регионе. Пик непогоды ожидают в ближайшие дни. Школьников отправили на дистанционное обучение. Общественный транспорт и все городские службы продолжают работать.

«Вот там сейчас северные потоки, очень резкие. И в течение всех рабочих дней недели до 26-го числа. Ветер - от 28-ми до 32-х метров в секунду. Я напомню, что 33 метра в секунду - это ураганный ветер», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Январская вьюга звенит и на северо-западе страны. Накануне вечером метель накрыла Петербург и Ленинградскую область. На пригородных трассах Северной столицы водители остались со стихией один на один. Пришлось расчищать дороги вручную, лопатами. Некоторые, отчаявшись, просто бросали автомобили на месте.

Снежный циклон, который обрушился на Петербург, в первую очередь отразился на дорожной обстановке - в городе серьезно затруднено движение, пробки, массовые аварии. В Пулково из-за метели задержаны несколько рейсов. А ближе к ночи аэропорт и вовсе временно перестал принимать самолеты. Часть бортов пришлось перенаправить в аэропорты Москвы.

Метель задела Петербург, что называется, по касательной. Синоптики заверяют: снежный циклон изменил направление и теперь движется в сторону столицы.