«Коршун», «кошка», «Змей Горыныч»: чему учат инженеров офицеры с боевым опытом

Террористы захватили КПП. Дежурное подразделение реагирует незамедлительно. Под прикрытием «брони» группа подходит к объекту в упор. Противник теряется и решает не оказывать сопротивления.

Но возможные «сюрпризы» теперь ищет группа разминирования. Собаки обнаруживают взрывчатые вещества. Саперы с миноискателями «Коршун» улавливают электронные устройства. Эта дорога чиста, а на учебном полигоне обнаружена растяжка.

Приспособление, внешне похожее на корабельный якорь, инженеры называют кошкой. Ее кидают перед собой, чтобы, к примеру, быстро обезвредить растяжку. Такой способ разминирования саперы применяют в зоне СВО во время работы мотострелков.

Свой боевой опыт военнослужащим осеннего призыва передает старший лейтенант Алтан Очиров. Офицер лично показывает молодежи все тонкости работы.

«Раскручиваешь, бросаешь, ложишься за укрытие, тралишь до момента подрыва», - показывает он.

Как правильно кинуть «кошку», нестандартно установить взрывное устройство - командир инженерно-штурмовой роты не только преподает теорию, но и приводит реальные примеры. Например, про систему разминирования «Змей Горыныч».

«Был опыт нештатного использования установки разминирования УР-83П с закладыванием заряда на опорный пункт противника с дальнейшим его уничтожением. В ходе подготовки пуска столкнулись с сложностью запуска в лесистой местности. Приходилось подготавливать место для пуска зарядов с помощью инженерной машины разграждения», - рассказывает Алтан Очиров.

Во время штурма одного из опорных пунктов подразделений ВСУ Алтан получил серьезное ранение. Пока идет реабилитация - обучает молодых инженеров в пункте постоянной дислокации.

«Подготовка начинается с морально-психологического фона военнослужащего. Также поменялась работа с военнослужащими в том, что касается экипировки», - говорит командир инженерно - штурмовой роты.

Сейчас эти ребята лишь изучают азы инженерного искусства. Но, возможно, скоро их навыки пригодятся для разминирования новых освобожденных территорий.