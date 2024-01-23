Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроют в начале лета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как продвигается строительство Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Заодно глава региона пообщался с руководителями отделений медучреждения, которые уже подбирают врачей в команду.

Воробьев отметил, что в марте-апреле стройка завершится. Еще два месяца понадобится на установку оборудования и пуско-наладочные работы. Всего в клиническом центре установят более 6 тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. Это рентген-аппараты, КТ, система цифровой лапароскопии, ангиографы.

В больнице будут работать порядка 400 врачей и 600 человек среднего медперсонала. В прилегающих микрорайонах запланировано строительство жилья для медиков, сказал подмосковный губернатор.

Больница станет головным центром детского здравоохранения в Московской области. Мощность госпиталя - 420 коек. Младенцы до четырех лет, дети с ограниченными возможностями здоровья и тяжелобольные пациенты смогут находиться там вместе с мамами, которым бесплатно предоставят места и питание. Для родителей обустроят зоны отдыха, а для детей - игровые комнаты.

В центре будут лечить по ОМС больше 14,5 тыс. детей из Подмосковья и других регионов по 28 профилям медпомощи. Там будет консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 14 стационарных отделений, 27 операционных, 42 койки реанимации. В больнице устроят симуляционный центр, где медики смогут учиться.

Впервые в Подмосковье в этом детском центре будут делать операции на сердце по современным технологиям (раньше такие проводили только в МОНИКИ). Кроме того, здесь будут проводить сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, при врожденной патологии сердца, сосудов и нейрохирургические вмешательства при тяжелых черепно-мозговых травмах.

В больнице будет работать детская выездная служба реанимации, с возможностью госпитализации детей из отдаленных уголков Подмосковья. Для этого оборудуют вертолетную площадку для санитарной авиации.

С февраля медцентр начнет набирать в штат сотрудников. Средний медперсонал пройдет онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковных колледжей.