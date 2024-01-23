«Бросьте на нас бомбу»: как события в Газе поджигают Ближний Восток

С американского авианосца Dwight D. Eisenhower один за другим взлетают палубные истребители Super Hornet. В это же время с британской авиабазы на Кипре поднимаются многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon. В полночь англосаксы наносят массированный удар по объектам хуситов в районе столицы Йемена.

Минобороны США и Великобритании сообщили, что атаковали объекты хуситов крылатыми ракетами Tomahawk с кораблей и самолетов, а также использовали высокоточные бомбы. Всего было поражено 8 объектов: пусковые ракетные установки, системы ПВО, радары, подземные хранилища.

США и Британия при поддержке союзников продолжили бомбардировку Йемена в ответ на атаки в акватории Красного моря кораблей, так или иначе связанных с Израилем. В коалицию также вошли Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды, а потом присоединилась Новая Зеландия, которая увидела прямую угрозу своему коммерческому судоходству.

«Почти 15% мировой торговли проходит через Красное море. Нападения хуситов нарушают цепочки поставок, что приводит к росту затрат для новозеландцев и вызывает задержки поставок, которые теперь идут через мыс Доброй Надежды», - заявил Кристофер Люксон, премьер-министр Новой Зеландии.

Хуситы заявили, что в ответ на удары по Йемену атаковали американский военный грузовой корабль Ocean Jazz. В сети есть видео, подтверждающее, что он действительно использовался для транспортировки бронетехники и вертолетов. И, как сообщается, перевозил оружие, в том числе и для украинских боевиков.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского военного корабля Ocean Jazz в Аденском заливе с использованием корабельных ракет. Ответ на американские и британские нападения неизбежно наступит, и любое новое преступление не останется без ответа и наказания», - заявил военный представитель движения Яхья Сари.

Правда, американская сторона опровергла информацию, что корабль стал жертвой атаки со стороны йеменской группировки.

Между тем, хуситы отчасти уже добились своих целей - как минимум нанесли экономический ущерб Израилю. Его южный морской порт Эйлат простаивает и потерял уже 3 миллиарда долларов.

«Все грузы, которые шли в Эйлат через Баб-эль-Мандебский пролив из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, больше не идут. Суда боятся проходить в Красное море. С 1 декабря ни один корабль к нам не пришел», - говорит генеральный директор порта Гидеон Гольбер.

Йеменские хуситы объясняют свои атаки на корабли в Красном море тем, что Израиль продолжает бесчеловечную агрессию против сектора Газа. Страшная картина разрушений из эксклава стала нормой. В понедельник в Хан-Юнисе Израиль атаковал артиллерией два университета и три школы. Тысячи беженцев двинулись из города на юг в сторону КПП «Рафах».

«Это 17-й раз, когда я покидаю свой дом. Куда мне идти? Рафах - это одна улица. Они хотят, чтобы 2 млн человек жили на площади в 1 квадратный километр?» - говорит Ахмад Шурраб, переселенец из Хан-Юниса.

Караван палестинцев представляет собой печальное зрелище. Люди везут свой нехитрый скарб на гужевых повозках и крышах легковых автомобилей. В толпе много раненых.

«Мы хотим выбраться, но транспорта нет. Условия становятся все хуже. Город Рафах переполнен. Смерть более милостива к нам. Бросьте на нас бомбу и избавьте нас от наших мучений», - говорит один из палестинцев.

ХАМАС призвал Всемирную организацию здравоохранения объявить сектор Газа «зоной голода».

«Жителям Газы приходится измельчать корм для животных, чтобы утолить голод и остаться в живых. Наши люди гибнут под бомбами, умирают от голода, жажды и болезней», - говорит член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

Израильская армия продолжает вести активные боевые действия и регулярно отчитывается об уничтожении боевиков ХАМАС. Но те яростно сопротивляются. Сегодня ЦАХАЛ признал, что понес самые большие потери за все время операции. Более 20 солдат погибло разом в ходе атаки боевиков. Бойцы готовили взрывчатку для сноса двух зданий, когда боевик выпустил реактивную гранату по танку поблизости. Это вызвало преждевременный взрыв, строения рухнули на солдат.

На фоне событий в Газе лихорадит весь Ближний Восток. США продолжают бомбить проиранские группировки в Сирии и Ираке. Те отвечают атаками на американские базы.

Главный игрок в регионе - Иран, стоящий на стороне хуситов и палестинцев, показывает свою решительность, которая возросла в разы после теракта на кладбище в годовщину гибели генерала КСИР Сулеймани.

«Преступления сионистского режима против иранского правительства и народа никогда не оставались и не останутся безнаказанными. Исламская Республика Иран ответит на преступления израильского режима», - заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Тем временем вопрос безопасности торгового судоходства в Красном море по-прежнему открыт. Хуситы грозятся и дальше атаковать суда, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе. Представитель Евросоюза Жозеп Баррель заявил, что для достижения мира нужно вернуться к вопросу о создании палестинского государства. Израиль пока на это не реагирует, но позитивные сдвиги есть. Тель-Авив через посредников передал ХАМАС предложение провести двухмесячную паузу в боевых действиях, чтобы вести переговоры об освобождении всех оставшихся заложников.