Пьяный москвич разбил турникет, повалил женщину и сломал ей ногу

Полицейские задержали 21-летнего жителя Москвы, который пытался бесплатно проскочить за женщиной через турникет метро, разбил стеклянные створки и повалил пассажирку. Женщина упала крайне неудачно и сломала ногу, сообщает «360».

Молодого человека задержали утром на станции метро «Красные Ворота» Сокольнический линии, где все и случилось. По данным полицейских, москвич был пьян.

На пассажира составили протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде и возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Проводится проверка, связанная с причинением телесных повреждений женщине.