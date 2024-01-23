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Пьяный москвич разбил турникет, повалил женщину и сломал ей ногу

Проводится проверка, связанная с причинением телесных повреждений пассажирке метро.
Владимир Рубанов 2024-01-23 18:34:01
© Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене © Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Полицейские задержали 21-летнего жителя Москвы, который пытался бесплатно проскочить за женщиной через турникет метро, разбил стеклянные створки и повалил пассажирку. Женщина упала крайне неудачно и сломала ногу, сообщает «360».

Молодого человека задержали утром на станции метро «Красные Ворота» Сокольнический линии, где все и случилось. По данным полицейских, москвич был пьян.

На пассажира составили протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде и возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Проводится проверка, связанная с причинением телесных повреждений женщине.

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