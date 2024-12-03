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В «Грузинской мечте» опровергли слухи об отставке председателя Гарибашвили

Ранее оппозиционный телеканал сообщил об уходе главы партии с должности.
Таисия Кваша 2024-12-03 17:43:59
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press

Правящая партия «Грузинская мечта» опровергла слухи об уходе экс-премьера Ираклия Гарибашвили с поста председателя.

«Не придумывайте», - сказал один из членов партии Гия Вольский.

Он отметил, что данный вопрос даже не рассматривается к обсуждению на повестке правящей партии.

Ранее оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил о том, что Гарибашвили покинул пост лидера правящей партии «Грузинская мечта».

Ираклий Гарибашвили являлся премьер-министром Грузии с 2013 по 2015 год. 23 января 2024 года он объявил об уходе с поста главы кабмина Грузии. Через неделю, 1 февраля 2024 года, Гарибашвили избран на должность председателя правящей партии «Грузинская мечта» вместо Ираклия Кобахидзе, который занял пост премьер-министра.

#Грузия #Ираклий Гарибашвили #грузинская мечта #правящая партия
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