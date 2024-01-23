В ФРГ заявили о неспособности ПВО Украины справиться с новыми ударами ВС РФ

У Киева могут закончиться ракеты для систем ПВО, тогда Украина не сможет прикрыть территорию от новых ударов со стороны ВС РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на журналиста Пауля Ронцхаймера.

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», - заявил он в эфире Welt.

Ронцхаймер указал на нехватку у украинских военных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и напомнил, что Конгресс США до сих пор не поддержал выделение средств на оказание военной помощи Украине.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot оснащен управляемыми ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также крылатых ракет.

Обычно батарея Patriot включает в себя радар, необходимый для отслеживания целей, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок с ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.