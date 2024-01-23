Основатель Boney M и автор хита Rasputin скончался в возрасте 82 лет

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет. Немецкий музыкальный продюсер и бывший поп-певец скончался дома в Майами, сообщил n-tv со ссылкой на Allendorf Media.

Фрэнк Фариан (настоящее имя - Франц Ройтер) начинал как рокер, но потом стал продюсировать поп-проекты. Он основал такие всемирно успешные группы, как Boney M, Milli Vanilli, La Bouche, работал со многими суперзвездами, включая Стиви Уандера и Meat Loaf. Он написал известные хиты Rasputin и Daddy Cool.

Milli Vanilli считается самым большим мошенническим проектом в истории современной музыки. Их первый альбом стал шесть раз платиновым в США в 1989 году, а позже стало известно, что на самом деле они не пели сами, а шевелили губами под голоса профессиональных певцов.

Здоровье Фариана в последнее время серьезно пошатнулось. В 2022 году ему вставили клапан сердца свиньи, пишет The Sun. Музыкант шутил, что «Мик Джаггер поставил точно такой же» и «во мне живет хорошая свинья».

Однако состояние Фариана ухудшилось после процедуры - он сильно похудел и в конце концов был вынужден пользоваться инвалидной коляской и дыхательным оборудованием из-за проблем с легкими.