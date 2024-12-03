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Умер подаренный Путиным японскому губернатору кот Мир

В администрации префектуры Акита сообщили, что животное скончалось из-за болезни.
Сергей Лебедев 2024-12-03 16:28:44
© Фото: www.pref.akita.lg.jp

В Японии умер кот по кличке Мир, которого российский президент Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом пишет ТАСС.

«Причиной (смерти. - Прим. ред.) стала болезнь», - пишет агентство со ссылкой на отдел префектуры Акита по связям с общественностью.

Напомним, Владимир Путин передал котенка в ответ на подаренного щенка породы акита-ину, известной по фильму «Хатико». Собаку привезли в Россию в качестве благодарности за то, что наша страна помогла японскому региону, пострадавшему от сильнейшего землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Позже губернатор Норихиса Сатакэ рассказывал, что Мир стал настоящим любимцем местной администрации, и он сам очень привязался к животному. На сайте префектуры регулярно публиковали красочные фотографии и видеоролики с участием кота. Ему в резиденции разрешалось гулять и спать там, где захочется.

#мир #Япония #Владимир Путин #кот #умер #акита #Норихиса Сатакэ
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