Умер подаренный Путиным японскому губернатору кот Мир

В Японии умер кот по кличке Мир, которого российский президент Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом пишет ТАСС.

«Причиной (смерти. - Прим. ред.) стала болезнь», - пишет агентство со ссылкой на отдел префектуры Акита по связям с общественностью.

Напомним, Владимир Путин передал котенка в ответ на подаренного щенка породы акита-ину, известной по фильму «Хатико». Собаку привезли в Россию в качестве благодарности за то, что наша страна помогла японскому региону, пострадавшему от сильнейшего землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Позже губернатор Норихиса Сатакэ рассказывал, что Мир стал настоящим любимцем местной администрации, и он сам очень привязался к животному. На сайте префектуры регулярно публиковали красочные фотографии и видеоролики с участием кота. Ему в резиденции разрешалось гулять и спать там, где захочется.