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Военнослужащие на Ставрополье отразили атаку «диверсантов» с дроном

В завершение была проведена инженерная разведка и условное разминирование местности с помощью миноискателя ИМП.
2024-01-23 15:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие в ходе тренировок на Ставрополье отразили атаку условных диверсантов с ударным беспилотником на объект воинской части. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

«С дежурным подразделением соединения связи Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае была проведена тренировка по отражению нападения условного противника», - говорится в сообщении.

Обнаружив противника и доложив командованию, военнослужащие открыли по врагу огонь. Тем временем другая группа применила антидроновое ружье, чтобы посадить неприятельский дрон.

Также бойцам показали, как правильно оказывать первую помощь, эвакуировать условно-раненых, останавливать кровотечение.

В ходе занятий была создана атмосфера реального боя, применялись холостые боеприпасы и различные средства имитации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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