В Мариуполе в 2024 году откроют филиал Нахимовского военно-морского училища

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации возводят в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища. Образовательное учреждение, рассчитанное на 560 мест, планируется сдать к началу учебного года.

Комплекс будет состоять из пяти зданий, соединенных крытыми переходами и расположенных вокруг плаца. В училище оборудуют классы, лаборатории, библиотеку, актовый зал, теле- и фотостудии, хореографический класс и кабинет автодела.

Предусмотрены также бассейн для испытаний подводных роботов и пространство для запуска дронов, рассказали в пресс-службе МО РФ. Недавно замминистра обороны Тимур Иванов проверил ход строительства учебного заведения.

На данный момент уже завершено устройство монолитных железобетонных каркасов зданий, проложены инженерные сети, выполняются фасады и внутренняя отделка помещений. На площадке задействовано около 700 человек.

Кроме того, по просьбе жителей Мариуполя военные строители возведут спорткомплекс с ледовым дворцом, стрелковым тиром, тренажерным залом, залами для занятий боксом и другими боевыми искусствами.

Тимур Иванов также проинспектировал развитие военной инфраструктуры на территории Луганской и Донецкой народной республик.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.