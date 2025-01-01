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В Зимбабве официально отменили смертную казнь

Судам придется пересмотреть дела, заключенных, которым уже назначили смертную казнь.
Анастасия Бобылева 2025-01-01 00:09:48
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Республике Зимбабве официально отменили смертную казнь. О вступлении в силу нового закона сообщила правительственная газета Government Gazette.

«Ни один смертный приговор, когда бы он ни был вынесен, не должен быть приведен в действие», - пишет издание.

Газета The Herald назвала этот шаг «историческим». В публикации указано, что это решение существенно изменит законодательство страны. Судам теперь не только запрещается выносить решение о смертной казни, но и предписывается пересмотреть дела всех заключенных, которым уже вынесли соответствующий приговор.

«Данный закон свидетельствует о приверженности Зимбабве справедливости и гуманности», - цитирует издание слова министра юстиции Зиямби Зиямби.

При этом действие закона может быть приостановлено в «чрезвычайной для общества ситуации». После вступления закона в силу Зимбабве вошла в растущий список африканских стран, отменивших смертную казнь.

#в стране и мире #Африка #зимбабве #Смертная казнь
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