В Зимбабве официально отменили смертную казнь

В Республике Зимбабве официально отменили смертную казнь. О вступлении в силу нового закона сообщила правительственная газета Government Gazette.

«Ни один смертный приговор, когда бы он ни был вынесен, не должен быть приведен в действие», - пишет издание.

Газета The Herald назвала этот шаг «историческим». В публикации указано, что это решение существенно изменит законодательство страны. Судам теперь не только запрещается выносить решение о смертной казни, но и предписывается пересмотреть дела всех заключенных, которым уже вынесли соответствующий приговор.

«Данный закон свидетельствует о приверженности Зимбабве справедливости и гуманности», - цитирует издание слова министра юстиции Зиямби Зиямби.

При этом действие закона может быть приостановлено в «чрезвычайной для общества ситуации». После вступления закона в силу Зимбабве вошла в растущий список африканских стран, отменивших смертную казнь.