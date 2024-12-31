Хинштейн: во Льгове полностью возобновили энергоснабжение

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в городе Льгов после ракетной атаки украинских боевиков. Он добавил, что в домах уже восстановили тепловой контур.

По данным чиновника, после нападения украинских боевиков привели в порядок улицы, устранили проникновение холода через разбитые окна, а в скором времени их заменят на новые.

«Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено. Проведена уборка улиц. Во всех домах - восстановлен тепловой контур, разбитые стекла - затянуты пленкой. В ближайшее время будем устанавливать новые окна», - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, сильно пострадал двухэтажный дом из восьми квартир. Всех жильцов временно отселили, их снабдили продуктами питания, лекарствами и средствами гигиены, вручили новогодние подарки для детей.