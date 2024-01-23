МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Здание католической церкви XIX века загорелось в центре Москвы

Загоревшееся здание в настоящий момент находится на реконструкции.
Ян Брацкий 2024-01-23 12:19:01
© Фото: moskvskayapravda, VK

В Москве горит ансамбль католической церкви Святых апостолов Петра и Павла. Здание находится в Милютинском переулке, сообщили в оперативных службах столицы.

«Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщается, горящее строение является пристройкой к школе. Сейчас ее учеников эвакуируют. В опасной близости от огня усадьба П.Ф. Митькова. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, о причинах пожара пока не сообщалось.

В городском Департаменте транспорта обратили внимание водителей на то, что движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка временно перекрыто. Также невозможно повернуть на Милютинский переулок со стороны Сретенского бульвара.

#Москва #в стране и мире #пожар #церковь #эвакуация
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»