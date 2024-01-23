Здание католической церкви XIX века загорелось в центре Москвы

В Москве горит ансамбль католической церкви Святых апостолов Петра и Павла. Здание находится в Милютинском переулке, сообщили в оперативных службах столицы.

«Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщается, горящее строение является пристройкой к школе. Сейчас ее учеников эвакуируют. В опасной близости от огня усадьба П.Ф. Митькова. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, о причинах пожара пока не сообщалось.

В городском Департаменте транспорта обратили внимание водителей на то, что движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка временно перекрыто. Также невозможно повернуть на Милютинский переулок со стороны Сретенского бульвара.