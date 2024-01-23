В 2023 году Украина потратила на ОПК более 60% от всего госбюджета

В 2023 году Украина потратила на оборонную промышленность 49,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

«За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 млрд грн (49,1 млрд долларов)», - передает сообщение RT.

В ведомстве уточнили, что эта сумма составила 60,8% от всех расходов государственного бюджета.

Отмечается, что средства были выделены на финансовое обеспечение военнослужащих, рядовых и начальников, сотрудников полиции; приобретение военной техники, оружия, боеприпасов, средств обороны и индивидуальной защиты, ГСМ, продуктов питания; медицинское страхование и обеспечение деятельности профильных органов и образований.

В украинском Минфине также заявили, что сектор безопасности и обороны финансируется «только Правительством за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций».