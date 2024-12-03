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МИД РФ: киевскому режиму не нужны украинские военнопленные

По словам официального представителя МИД РФ, Киев саботирует обмен военнопленными для медийных целей.
Глеб Владовский 2024-12-03 10:52:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Украинским властям не интересен возврат военнопленных ВСУ.  Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Проблема в том, что они не забирают своих людей. 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

По ее словам, киевский режим затягивает подобные процессы для продвижения своих интересов и рассматривает подобные манипуляции как медийный инструмент, пишет радио Sputnik.

Захарова также подчеркнула, что когда кто-то говорит, что Россия якобы не хочет отдавать украинских военнопленных - это ложь.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Киевский режим #обмен военнопленными #украинские военнопленные
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