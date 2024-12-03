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Сложились в пирамиду: новое видео с места массового ДТП на севере Москвы

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Анна Касаткина 2024-12-03 10:14:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пассажирский автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, на месте работают оперативных службы. Новые кадры с места происшествия публикует «Звезда» - на них видно, что при аварии одну из легковушек буквально закинуло на другую.

Авария произошла возле дома №37. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

В дептрансе Москвы уточнили, что движение по дублеру в сторону центра затруднено и попросили выбирать альтернативные маршруты.

#Москва #авария #автобус #наш эксклюзив
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