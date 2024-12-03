Сложились в пирамиду: новое видео с места массового ДТП на севере Москвы

Пассажирский автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, на месте работают оперативных службы. Новые кадры с места происшествия публикует «Звезда» - на них видно, что при аварии одну из легковушек буквально закинуло на другую.

Авария произошла возле дома №37. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

В дептрансе Москвы уточнили, что движение по дублеру в сторону центра затруднено и попросили выбирать альтернативные маршруты.