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Al Jazeera: США, Британия и их союзники нанесли новый удар по объектам в Йемене

По данным телеканала, атаке подверглись авиабаза Аль-Дайлами к северу от Саны, и объекты, расположенные к югу от столицы Йемена.
Максим Крюков 2024-01-23 00:46:01
© Фото: Mohammed Mohammed Xinhua Global Look Press

В столице Йемена Сане прозвучали сильные взрывы на фоне пролета истребителей, передает Al Jazeera.

Телеканал со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары были нанесены американскими, британскими и союзными силами.

Военный представитель хуситов в свою очередь заявил, что бомбардировке подверглись авиабаза Аль-Дайлами к северу от Саны, а также объекты, которые расположены к югу от йеменской столицы.

Напомним, с 12 января авиация ВС США и Великобритании начали атаковать объекты хуситов в нескольких городах Йемена. В частности, целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационных станций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Организация Объединенных Наций не давала Соединенным Штатам Америки права наносить удары по ближневосточному государству. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон и Лондон «просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности».

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