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Замминистра обороны Горемыкин наградил танкистов на позициях в зоне СВО

Генерал-полковник вручил знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и «Жукова».
2024-01-23 06:16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с танкистами Центрального военного округа. Он вручил государственные и ведомственные награды, отличившимся во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции.

Церемонию награждения организовали на позициях танкового подразделения, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Виктор Горемыкин вручил знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и «Жукова», рассказали в пресс-службе МО РФ.

«На таких, как вы, и держится страна», - отметил генерал-полковник в ходе торжественной церемонии.

Замминистра обороны поздравил и поблагодарил танкистов. Он также отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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