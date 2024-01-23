Замминистра обороны Горемыкин наградил танкистов на позициях в зоне СВО

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с танкистами Центрального военного округа. Он вручил государственные и ведомственные награды, отличившимся во время выполнения боевых задач в ходе специальной операции.

Церемонию награждения организовали на позициях танкового подразделения, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Виктор Горемыкин вручил знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и «Жукова», рассказали в пресс-службе МО РФ.

«На таких, как вы, и держится страна», - отметил генерал-полковник в ходе торжественной церемонии.

Замминистра обороны поздравил и поблагодарил танкистов. Он также отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.