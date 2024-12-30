В Каире погибли три сотрудника полиции при взрыве на складе академии

В Египте трое местных сотрудников полиции стали жертвами взрыва газа. Инцидент произошел на складе полицейской академии в Каире.

Как сообщило министерство внутренних дел Египта, при ремонте взорвался газ.

«Взрыв газа произошел во время ремонтных работ на одном из складов на пустыре на территории полицейской академии, погибли офицер полиции и еще два сотрудника», - заявило египетское МВД в социальных сетях.

Издание Arab News уточняет со ссылкой на источники в службе безопасности, что еще двое полицейских получили ранения.