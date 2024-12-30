МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Каире погибли три сотрудника полиции при взрыве на складе академии

При проведении ремонтных работ на складе полицейской академии взорвался газ, погибли трое полицейских.
Дарина Криц 2024-12-30 04:15:33
© Фото: Fayed El-GeziryZUMAPRESS.com Global Look Press

В Египте трое местных сотрудников полиции стали жертвами взрыва газа. Инцидент произошел на складе полицейской академии в Каире.

Как сообщило министерство внутренних дел Египта, при ремонте взорвался газ.

«Взрыв газа произошел во время ремонтных работ на одном из складов на пустыре на территории полицейской академии, погибли офицер полиции и еще два сотрудника», - заявило египетское МВД в социальных сетях.

Издание Arab News уточняет со ссылкой на источники в службе безопасности, что еще двое полицейских получили ранения.

#в стране и мире #Египет #МВД #Каир #полицейская академия #гибель полицейских
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 