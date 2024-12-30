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Минфин Украины сообщил о получении $41,7 млрд от партнеров в 2024 году

В ведомстве указали, что грантовые средства составили около 30% общего объема финансирования.
Игнат Далакян 2024-12-30 21:12:49
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Министерство финансов Украины сообщило, что привлекло 41,7 миллиардов долларов внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы», - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Это пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка, отметил глава украинского министерства.

Отмечается, что около 30% от общего объема финансирования составили грантовые средства. При этом все ссуды Украины получала на льготных условиях.

В Минфине Украины также добавили, что крупнейшими донорами бюджетной поддержки в 2024 году стали Всемирный банк, Евросоюз, Международный фонд, США, Великобритания, Канада и Япония.

Ранее США выделили Украине 2,5 миллиарда долларов. Половину суммы передадут Киеву в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

#в стране и мире #Украина #помощь #финансирование
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