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Экс-министр обороны Армении заявил, что его не задерживали в Москве

Ранее в сети появилась информация о задержании Аршака Карапетяна по запросу Еревана.
Глеб Владовский 2024-12-30 15:25:14
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Информация о задержании бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна в Москве недостоверная. Об этом он сообщил в беседе с изданием Hayeli.am.

По его словам, российские правоохранители на самом деле пригласили его на беседу касательно документов, которые были получены от армянских коллег. Через некоторое время он покинул отделение полиции, пишет Sputnik.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании полицейскими экс-главы армянского оборонного ведомства. Отмечалось, что его обвинили в том числе в злоупотреблении властью и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Напомним, что Карапетян занимал должность министра обороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году. Также около трех лет был советником армянского премьер Никола Пашиняна.

#Армения #Задержание #опровержение #Аршак Карапетян
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