МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Тиски для Трампа»: политолог о последнем пакете помощи Байдена Киеву

По словам специалиста, Байден пытается сформировать «основу» для президентского срока Дональда Трампа, чтобы сохранить линию эскалации украинского конфликта.
Игнат Далакян 2024-12-30 15:40:49
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Действующий президент США Джо Байден, выделяя очередной пакет помощи Украине под конец своего президентского срока, надеется создать некую основу и рамки, в которых будет действовать избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Надеются (нынешняя администрация Белого дома - Прим. ред.) на то, что Украина будет использовать эти ресурсы. Надеются на то, что создадут некие "тиски", некую основу, в которых будет действовать Трамп», - сказал он.

Джо Байден идет по линии эскалации и продолжает поддерживать Украину. Если Трамп начнет какой-либо переговорный процесс и будет говорить о том, что пора заканчивать конфликт, а также начнет его урегулирование, то это будет восприниматься «ястребами» в Конгрессе США, как «слив» американских национальных интересов, отметил политолог. Специалист также добавил, что такое мнение будет не только среди представителей демократической партии, но и республиканцев.

«Снова увидим сценарии, когда Трампа начнут обвинять в том, что он "путинский агент" и "кремлевский шпион", и сливает Украину и с ними национальные интересы США, поэтому это попытка отчасти дисциплинировать будущую администрацию Трампа. То есть они создают основу, рамки, в которых будет действовать Трамп», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно о выделении президентом США Джо Байденом Киеву пакета помощи на сумму почти 2,5 миллиардов долларов. В заявлении главы Белого дома также говорилось, что сейчас «в процессе передачи» Украине находятся сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

#Украина #Дональд Трамп #Джо Байден #военная помощь #наш эксклюзив #пакет помощи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 