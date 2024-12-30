«Тиски для Трампа»: политолог о последнем пакете помощи Байдена Киеву

Действующий президент США Джо Байден, выделяя очередной пакет помощи Украине под конец своего президентского срока, надеется создать некую основу и рамки, в которых будет действовать избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Надеются (нынешняя администрация Белого дома - Прим. ред.) на то, что Украина будет использовать эти ресурсы. Надеются на то, что создадут некие "тиски", некую основу, в которых будет действовать Трамп», - сказал он.

Джо Байден идет по линии эскалации и продолжает поддерживать Украину. Если Трамп начнет какой-либо переговорный процесс и будет говорить о том, что пора заканчивать конфликт, а также начнет его урегулирование, то это будет восприниматься «ястребами» в Конгрессе США, как «слив» американских национальных интересов, отметил политолог. Специалист также добавил, что такое мнение будет не только среди представителей демократической партии, но и республиканцев.

«Снова увидим сценарии, когда Трампа начнут обвинять в том, что он "путинский агент" и "кремлевский шпион", и сливает Украину и с ними национальные интересы США, поэтому это попытка отчасти дисциплинировать будущую администрацию Трампа. То есть они создают основу, рамки, в которых будет действовать Трамп», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно о выделении президентом США Джо Байденом Киеву пакета помощи на сумму почти 2,5 миллиардов долларов. В заявлении главы Белого дома также говорилось, что сейчас «в процессе передачи» Украине находятся сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.