В США заявили о процессе передачи «сотен тысяч боеприпасов» Киеву

Пентагон находится в процессе передачи сотни тысяч боеприпасов для киевского режима. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Минобороны США в настоящее время занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины к приходу зимы», - говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

Байден также подчеркнул, что распорядился продолжить работу над укреплением позиций Украины в течение всего оставшегося времени его пребывания на посту президента.

Ранее сообщалось, что в США выделили новый пакет помощи киевскому режиму в размере 2,5 млрд долларов. Половину этой суммы передадут в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).