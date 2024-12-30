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В США заявили о процессе передачи «сотен тысяч боеприпасов» Киеву

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит киевскому режиму 2,5 миллиарда долларов.
Глеб Владовский 2024-12-30 14:56:49
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Пентагон находится в процессе передачи сотни тысяч боеприпасов для киевского режима. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Минобороны США в настоящее время занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины к приходу зимы», - говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

Байден также подчеркнул, что распорядился продолжить работу над укреплением позиций Украины в течение всего оставшегося времени его пребывания на посту президента.

Ранее сообщалось, что в США выделили новый пакет помощи киевскому режиму в размере 2,5 млрд долларов. Половину этой суммы передадут в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

#в стране и мире #сша #Пентагон #Джо Байден #Киевский режим #пакет помощи украине
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